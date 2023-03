Mídia chinesa aponta sinais de que Estados Unidos preparam uma guerra global

Apoie o 247

Sputnik - "Qual a dimensão do risco de uma grande guerra no mundo? A resposta é muito simples. Basta olhar para o valor que os EUA gastam em armas para tirar uma conclusão quase certa […] Os altos gastos com a defesa dos EUA indicam um grande risco de uma guerra global", escreve o jornal chinês Global Times.

O artigo também chama a atenção para o fato de a China prosseguir uma política defensiva, enquanto Washington age agressivamente. Em 2023, o orçamento de Defesa aprovado por Joe Biden é quatro vezes superior ao de Pequim.

Além disso, a maior parte do orçamento dos EUA vai para o desenvolvimento de novas armas ofensivas e tecnologias militares.

O complexo militar-industrial dos Estados Unidos desempenha um papel fundamental na política norte-americana e é por isso que as autoridades preferem gastar o orçamento na defesa e não nas necessidades de seus próprios cidadãos. Além disso, o complexo militar é usado por grandes empresas como uma "vaca leiteira do império americano".

Por fim, o jornal observa que Wall Street e a Casa Branca encaram os conflitos globais como uma maneira de ganhar dinheiro, no entanto a instigação desses conflitos afeta negativamente o mundo inteiro.

Em 2023, os Estados Unidos planejam alocar para a defesa US$ 842 bilhões (R$ 4,39 trilhões).

