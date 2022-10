Mídia chinesa diz que China e Argentina são exemplo de solidariedade e cooperação entre países de mercados emergentes

As raízes da unidade, da cooperação e do desenvolvimento comum estão no firme apoio mútuo aos interesses soberanos um do outro edit

Rádio Internacional da China - "Durante meio século, as relações entre os dois países passaram por mudanças e testes internacionais e têm sido um modelo de unidade, cooperação e desenvolvimento comum entre países de mercados emergentes e países em desenvolvimento", disse o presidente chinês, Xi Jinping, na carta de congratulação enviada ao Fórum de Alto Nível sobre Intercâmbios Culturais China-Argentina, na noite do dia 28, horário de Pequim. O líder chinês espera que os participantes do Fórum contribuam para criar uma nova página no relacionamento da parceria estratégica abrangente China-Argentina e promovam a criação da comunidade de futuro compartilhado China-América Latina e da humanidade na nova era.

Em sua carta de congratulação ao Fórum, o presidente argentino, Alberto Fernández, disse que espera aprofundar a cooperação entre os dois lados e contribuir para a parceria estratégica abrangente China-Argentina e fazer maiores contribuições para o bem-estar dos povos dos dois países e para a paz mundial.

Este ano marca o 50º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e a Argentina. Como uma das atividades importantes do ano de cooperação amistosa China-Argentina 2022, o fórum recebe congratulações de ambos os chefes de Estado, o que demonstra plenamente que eles dão grande importância à cooperação entre os dois países.

As raízes da unidade, da cooperação e do desenvolvimento comum estão no firme apoio mútuo aos interesses soberanos um do outro. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento saudável e estável das relações econômicas e comerciais China-Argentina beneficiou ambos os lados, com o volume do comércio bilateral chegando a US$ 17,83 bilhões em 2021, um aumento de 28,3% em relação ao ano anterior. A China permanece como o segundo maior parceiro comercial da Argentina. Em fevereiro deste ano, os dois países assinaram uma dúzia de acordos, incluindo um memorando de entendimento sobre a cooperação na construção conjunta do "Cinturão e Rota", cobrindo muitas áreas, como agricultura, economia digital e desenvolvimento verde.

No Fórum de Alto Nível sobre Intercâmbios Culturais China-Argentina, o Grupo de Mídia da China anunciou que trabalhará junto com seus parceiros de mídia argentinos para lançar a "Semana de Cultura China-Argentina" e a "Linha Direta de Notícias China-América Latina".

De janeiro a julho deste ano, as exportações da China para a América Latina totalizaram 947,76 bilhões de yuans, um aumento de 21,4% em relação ao ano anterior, enquanto as importações atingiram 885,42 bilhões de yuans, um aumento de 8% em relação ao ano anterior. Por trás dessas brilhantes realizações está a solidariedade, a cooperação e o desenvolvimento comum da China e dos países latino-americanos, e o vigoroso crescimento da comunidade de futuro compartilhado para a China-América Latina.

