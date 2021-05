Mídia chinesa diz que EUA querem abalar a relação entre Pequim e resto do mundo

O secretário de Estado dos EUA afirmou que a China está praticando uma "diplomacia agressiva". Para a mídia do país asiático, o objetivo é debilitar as relações entre o país asiático e o resto do mundo edit

Rádio Internacional da China - Em entrevista concedida à mídia norte-americana no último domingo (2), o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, atacou a China dizendo que está "cada vez mais agressiva" no exterior, com o objetivo de se tornar "o país dominante no mundo". Este argumento é apenas uma expressão deliberada da chamada "ameaça da China", que tem como objetivo abalar a relação entre o país asiático e o mundo ao mesmo tempo em que atende as necessidades da política eleitoral de Washington.

Para alguns políticos estadunidenses, a salvaguarda dos interesses legítimos de outros países é um ato "agressivo", enquanto para os EUA, sua "diplomacia coercitiva" é algo razoável. O "padrão duplo" dos EUA demonstra sua hegemonia. Mais ironicamente, Blinken disse na entrevista que o objetivo de Washington não é conter ou suprimir a China, mas defender a ordem internacional baseada nas regras que "estão sendo desafiadas pela China".

No entanto, os EUA não podem definir o mundo. Já não é um segredo para a comunidade internacional que o país norte-americano tenta trocar as "regras internacionais" pelas "regras americanas" e tornar seu intervencionismo uma causa justa. Durante décadas, os Estados Unidos usaram ações práticas para interpretar o que são as "regras americanas", isto é, atingir seus objetivos estratégicos por meio de uma "diplomacia coercitiva", incluindo ameaças de força armada, isolamento político, sanções econômicas e bloqueios tecnológicos.

No caso da China, desde a administração de Obama, Trump até Joe Biden, Washington aproveitou várias estratégias para conter e suprimir a China. Mesmo com o pretexto do "multilateralismo", Washington não tem como ocultar sua conspiração política.

As organizações internacionais também foram coagidas pelos EUA. Devido à obstrução contínua de Washington, o Órgão de Apelação da OMC foi paralisado em dezembro de 2019 devido à falta de juízes, o que representou um duro golpe para o sistema multilateral de comércio. Depois que o governo Biden chegou ao poder, até agora esta atitude continua inalterada.

Mesmo com a bandeira de "a América está de volta", os aliados dos EUA não tiveram igualdade, mas coerção e ameaça.

Os países soberanos, grandes ou pequenos, fortes ou fracos, possuem status igual no direito internacional e ninguém está disposto a aceitar a coerção. Dias atrás, a chanceler alemã, Angela Merkel, deixou claro na coletiva de imprensa após a Cúpula dos Líderes da União Europeia que a Europa precisa de uma política independente para a China.

O desenvolvimento da China tem como objetivo dar uma vida próspera para seu povo, sem intenção de ser o país mais poderoso do mundo, o que já está claro e é reconhecido pela comunidade internacional.

