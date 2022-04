Um grande problema é como o presidente francês, reeleito no domingo, lida com as diferenças de interesse com os EUA na questão da Ucrânia edit

Rádio Internacional da China - No domingo (24), o presidente francês, Emmanuel Macron, conseguiu prolongar seu mandato. Como um importante país da União Européia, a França é uma força crucial para promover a integração europeia e manter sua autonomia estratégica.

Independência e autodeterminação são políticas diplomáticas tradicionais da França. Durante seu primeiro mandato, Macron sempre defendeu o fortalecimento da autonomia estratégica da França e da União Europeia (UE) "para reduzir a dependência de certos aliados".

Nesta eleição, Macron declarou em seu programa de campanha que daria continuidade às políticas do seu primeiro mandato e moldaria a França "com maior independência e autonomia". Com isso, ele ganhou mais apoio. No entanto, este também será um grande desafio para ele após vencer as eleições. Um grande problema aqui é como ele lida com as diferenças de interesse com os EUA na questão da Ucrânia.

O conflito russo-ucraniano é a crise mais grave na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. É do interesse de todos os lados resolver o problema através de negociações. Macron tem repetidamente enfatizado que a situação não deve ser agravada. Entretanto, devido ao incitamento dos EUA, a UE tem continuamente reforçado as sanções contra a Rússia e as primeiras consequências já apareceram. De acordo com as estatísticas da UE, a taxa de inflação da zona do euro atingiu um novo recorde em março, de 7,4%. A taxa de inflação de alguns países foi até 15,6%.

Isto mostra que a UE já se tornou uma grande vítima do conflito russo-ucraniano. Entretanto, os EUA, como o causador da crise na Ucrânia, adquiriram enormes ganhos econômicos, contiveram a Rússia e aumentaram a dependência da UE em relação aos EUA.

No aspecto de relações com a China, a UE também deve manter a cabeça lúcida. Wendy Sherman, secretária de Estado adjunta dos EUA, durante sua viagem à Europa, novamente atacou e difamou a China com o fim de estabelecer uma "armadilha" para defender sua segurança e a hegemonia absoluta. A UE deve estar atenta a isso.

Para a UE, promover a autonomia estratégica não é, obviamente, um processo rápido e de vento em popa, mas o bloco será definitivamente prejudicado se ficar amarrado à “carruagem dos EUA”. O futuro da Europa deve ser dominado pelos próprios europeus.

