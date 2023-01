Mídia chinesa diz que país traz um "precioso presente" ao mundo em 2023

Muitos analistas internacionais avaliam que o discurso do líder chinês pela passagem do ano novo inspira o planeta edit

Rádio Internacional da China - O presidente da China, Xi Jinping, proferiu no último sábado (31/12), último dia de 2022, um discurso pela passagem do ano novo de 2023, salientando que a China está atualmente intimamente ligada ao mundo e terá um futuro melhor. Xi Jinping desejou ao mundo paz, beleza, felicidade e tranquilidade. Trata-se do desejo da China, sendo também um precioso presente de Ano Novo para o mundo. Muitos analistas internacionais avaliaram que o discurso feito pelo líder chinês inspira o planeta.

Em 2022, o 20° Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh) foi bem-sucedido, iniciando uma nova jornada para construir integralmente um país socialista moderno e se tornando um novo ponto de partida para os chineses e o mundo criarem de mãos dadas um futuro melhor. A China também organizou com sucesso os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de Beijing, levando esperança para o mundo em turbulência.

No último ano, a China permaneceu como a segunda maior economia do mundo. Prevê-se que o PIB de 2022 ultrapasse 120 trilhões de yuans. Diante da recessão global, a atividade chinesa continuou a se manter resiliente e vigorosa, sendo o motor mais poderoso do crescimento econômico mundial.

