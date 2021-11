Mídia chinesa questiona: "o que os EUA querem esconder sobre a colisão do submarino nuclear?"

Para defender a paz e a estabilidade do Mar do Sul da China e a segurança nas vias marítimas internacionais, os EUA devem responder: qual é o motivo da navegação deste submarino? edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Rádio Internacional da China - A Marinha estadunidense divulgou recentemente o relatório sobre o acidente do submarino nuclear, Connecticut nºSSN 22, apontando como motivo a colisão com uma montanha marítima desconhecida no Mar do Sul da China. Porém, o documento não fala nada sobre a tentativa da navegação do submarino, o local do acidente, nem se houve algum vazamento nuclear. O que os EUA querem esconder?

De fato, a Marinha estadunidense confirmou o acidente cinco dias após o acontecimento no dia 2 de outubro. Um mês depois, as mídias norte-americanas que se consideram como informativas não revelaram nenhum detalhe sobre o acidente, nem mesmo publicaram uma foto sequer do Connecticut nºSSN 22, que no momento se encontra em reparo.

Para defender a paz e a estabilidade do Mar do Sul da China e a segurança nas vias marítimas internacionais, os EUA devem responder a duas perguntas.

PUBLICIDADE

Primeira, qual é o motivo da navegação deste submarino?

Nos últimos anos, os EUA têm promovido sua chamada estratégia do indo-pacífico e vem fazendo frequentes operações militares no Mar do Sul da China aproveitando a chamada “liberdade de navegação”. Podemos observar que eles não querem que a China e os países na área do Mar do Sul cheguem a um acordo, em vez disso, tentam confundir a situação regional com o fim de procurar um pretexto para dispor de mais forças militares na região.

O Connecticut nºSSN 22 possui forte capacidade de ataque e reconhecimento e sempre promove ações com má intenção quando aparece no Mar do Sul. Analistas consideram que a missão do submarino é detectar mais informações militares da China e querem saber quantas vezes já navegou nesta área.

PUBLICIDADE

Segunda, o acidente do submarino causou vazamento nuclear?

A Marinha estadunidense afirmou que o sistema energético do Connecticut não foi prejudicado e funciona normalmente. Porém, os EUA mandaram a aeronave de reconhecimento WC-135w para o Mar do Sul da China. O jornal South China Morning Post acha que o ato tem como intuito averiguar se existe vazamento nuclear no local do acidente.

Além disso, os EUA têm muitos recordes negativos em questão de vazamento nuclear. De acordo com materiais públicos, eles realizaram 67 testes nucleares nas Ilhas Marshall entre 1946 e 1958, especialmente o teste de bomba de hidrogênio realizado na Ilha Bikini em 1954, o qual provocou a maior poluição nuclear no Pacífico. De 1965 a 1983, aconteceram 233 acidentes nucleares graves nos EUA. O país tem que explicar a situação ambiental nas águas onde aconteceu o acidente.

PUBLICIDADE

O acidente do Connecticut nºSSN 22 mostrou mais uma vez o hegemonismo norte-americano e que os EUA são a fonte que prejudica a paz e a estabilidade do Mar do Sul da China. Quanto ao acidente, ainda precisam dar respostas a estas perguntas.