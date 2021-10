Mídia da China diz que país tem condições para cumprir metas econômicas do ano

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O PIB da China superou os 82,3 trilhões de yuans nos primeiros três trimestres deste ano, aumentando 9,8% em comparação com o mesmo período do ano passado, conforme os dados divulgados nesta segunda-feira (18) pela Administração Estatal de Estatísticas.

As cifras sobre o consumo, produção industrial, investimento em bens fixos, emprego e renda da população do país mostram que os principais indicadores macroeconômicos chineses ficaram dentro de uma faixa aceitável. Isso comprova que a economia chinesa resistiu a muitos desafios e ameaças e se manteve em recuperação e desenvolvimento.

Vale notar que, desde o terceiro trimestre, a operação econômica da China vem enfrentando mais desafios e o ritmo de crescimento teve uma diminuição, influenciado por inundações ocorridas em algumas regiões, desaceleração da recuperação economia mundial, alta dos preços de mercadorias e dados relativamente altos do mesmo período do ano passado.

O setor econômico mundial, entretanto, teve uma ponderação geral de que a China possui capacidades e condições para cumprir suas metas de desenvolvimento econômico e social de todo o ano. O jornal norte-americano Wall Street Journal publicou um artigo, dizendo que os economistas estão “amplamente otimistas” com a realização de um crescimento de 6% da China em 2021.

Dentro dos dados divulgados nesta segunda-feira, o volume do comércio internacional da China teve um desempenho saliente com a recuperação contínua da economia nacional e o aumento da demanda externa. Nos primeiros nove meses deste ano, o valor total de importação e exportação do país registrou um aumento de 22,7% em comparação anual. A exportação de mercadorias e serviços contribuiu com 19,5% do crescimento do PIB.

Ao mesmo tempo, a estrutura da economia chinesa vem se aprimorando. Nos primeiro três trimestres, o setor de serviços teve uma contribuição de 54,2% com o incremento econômico. As indústrias manufatureiras, sobretudo as de alta tecnologia, também apresentaram um desempenho cada dia melhor na economia nacional.

Sendo a segunda maior economia do mundo, a recuperação contínua chinesa exerce uma importância não negligenciável para o desenvolvimento econômico mundial. O país ocupa uma posição importante nas cadeias de oferta e de indústrias globais. Entre janeiro e agosto deste ano, o uso do investimento estrangeiro da China aumentou 22,3%. Isso demonstra que os investidores globais ainda mantiveram grande interesse e confiança com o mercado chinês.

A China vai continuar recuperando sua economia a passos sólidos por meios de estímulo do dinamismo do mercado, aumento das forças motrizes de desenvolvimento e liberação do potencial da demanda interna. Com o aprofundamento da reforma e abertura do país, a China compartilhará mais benefícios de seu desenvolvimento com o mundo.

