Mídia global cobra empenho de Bolsonaro na busca por Dom Phillips e Bruno Pereira

RBA - Editores de jornais e agências de notícias de diversos países enviaram carta conjunta ao presidente jair Bolsonaro pedindo mais empenho do governo nas buscas pelo jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista da Funai Bruno Araújo Pereira, desaparecidos desde domingo (5) no Vale do Javari, no Amazonas. Entre eles estão editores dos jornais The Guardian, The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal, as agências Associated Press, France Presse, Bloomberg, Folhapress e o Pulitzer Center, além de chefes e representantes de outros 18 veículos e organizações de comunicação e jornalismo, inclusive do Brasil.

“Como editores e colegas que trabalharam com Dom, agora estamos muito preocupados com relatos do Brasil de que os esforços de busca e resgate até agora têm recursos mínimos, com as autoridades nacionais demorando a oferecer assistência mais do que muito limitada. Dom é um jornalista respeitado globalmente com um profundo amor pelo Brasil e seu povo”, dizem os editores em um trecho da carta.

A iniciativa é mais uma pressão sobre o presidente, que nesta semana afirmou que o jornalista e o indigenista se arriscaram em uma “aventura não recomendável” pelo fato de a região ser “completamente selvagem” e que ‘tudo pode acontecer”.

Em Los Angeles, onde Bolsonaro vai participar da Cúpula das Américas, manifestantes ligados a organizações brasileiras e estrangeiras colocaram telas de LED em um caminhão que circula pelas ruas da cidade, mostrando imagens de Dom Phillips e Bruno Pereira com os dizeres, em inglês: “Threatened, now missing: Where are Dom and Bruno? (Ameaçados, agora desaparecidos. Onde estão Dom e Bruno?). Os LEDs projetam também mensagens dizendo “Fuera, Bolsonaro“, “Bolsonaro loves Trump” (Bolsonaro ama Trump) e “Don’t trust Bolsonaro” (não confie em Bolsonaro).

O governo Bolsonaro vem sendo criticado pelas organizações de imprensa mundial desde o início da semana pela demora nas ações de busca pelos desaparecidos e por não disponibilizar pessoal e equipamentos adequados. A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), que também faz buscas, afirma que não houve nenhum sobrevoo na área até agora, embora a Marinha e o Exército alegam ter enviado aeronaves.

Leia íntegra da carta

Escrevemos para expressar nossa extrema preocupação com a segurança e o paradeiro de nosso colega e amigo Dom Phillips, e Bruno Araújo Pereira, com quem Dom estava viajando. Dom é um jornalista respeitado globalmente com um profundo amor pelo Brasil e seu povo.

Como você saberá por inúmeras reportagens da imprensa, Dom e Bruno estão desaparecidos na Amazônia há mais de três dias. Suas famílias, amigos e colegas solicitaram repetidamente assistência de autoridades locais, estaduais e nacionais e serviços de emergência.

Como editores e colegas que trabalharam com Dom, agora estamos muito preocupados com relatos do Brasil de que os esforços de busca e resgate até agora têm recursos mínimos, com as autoridades nacionais demorando a oferecer assistência mais do que muito limitada. Pedimos que você intensifique com urgência e recorra totalmente ao esforço para localizar Dom e Bruno, e que forneça todo o apoio possível às suas famílias e amigos.

