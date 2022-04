Mídia iraniana comenta propósito da visita do ministro da Defesa chinês a Teerã

Apoie o 247

247, com PressTV - A mídia estatal iraniana negou que a visita a Teerã do conselheiro de Estado chinês e ministro da Defesa, general Wei Fenghe, tenha um propósito militar, como divulgado pela imprensa Ocidental.

O Nour News do Irã, afiliado ao Conselho Supremo de Segurança Nacional do país (SNSC), fez o comentário em um relatório publicado em seu site oficial na quinta-feira, ao elaborar os objetivos da visita estratégica de Wei a Teerã para promover as relações entre os dois países.



Liderando uma delegação militar e de defesa de alto escalão, Wei chegou à capital iraniana na quarta-feira para conversar com altos funcionários do país, incluindo o ministro da Defesa, o brigadeiro-general Mohammad Reza Ashtiani.



“Ressaltar a conexão direta desta viagem com a implementação do acordo de cooperação conjunta de 25 anos entre Irã e China e tentar induzir a falsa afirmação de que esse roteiro tem natureza militar é um dos truques psicológicos que se tornou o foco principal de propaganda da mídia ocidental a esse respeito”, disse Nour News.



“O roteiro para 25 anos de cooperação entre o Irã e a China tem um conteúdo completamente econômico e comercial e, portanto, vários acordos entre os dois países devem ser preparados e assinados e implementados após processos legais”, acrescentou.



O Nour News destacou que prolongar a atmosfera irreal da mídia ocidental não irá afetar a vontade dos dois países de realizar seu vasto potencial de cooperação nas dimensões política, econômica, comercial e de defesa.

O Irã e a China assinaram um acordo histórico em março do ano passado, desafiando as sanções unilaterais dos EUA para fortalecer a aliança econômica e política de longa data.



O acordo documenta oficialmente a Parceria Estratégica Abrangente Sino-iraniana que havia sido anunciada durante uma visita do presidente chinês Xi Jinping para impulsionar a cooperação econômica entre os dois países nos próximos 25 anos e abre caminho para a participação do Irã na Iniciativa do Cinturão e Rota.

“Dada a estratégia consistente do Irã de buscar uma diplomacia ativa de segurança e defesa com seus vizinhos e potências regionais, aumentar as interações de defesa com a China pode ser uma medida de precaução contra a intervenção estrangeira na região, ao mesmo tempo em que aprimora o entendimento comum dos dois países sobre os desenvolvimentos regionais e aumenta a sinergia”, observou Nour News.

