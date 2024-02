"Mídia quer a humilhação do Brasil, mas Lula nunca vai pedir desculpas a genocidas", diz José Reinaldo Carvalho

Apoie o 247

247 - O jornalista José Reinaldo Carvalho, editor internacional do Brasil 247, afirmou ser inútil a pressão de Israel e de veículos da imprensa corporativa brasileira sobre o presidente Lula (PT) para que ele peça desculpas ao governo de Benjamin Netanyahu por ter comparado o genocído palestino que ele promove na Faixa de Gaza ao Holocausto.

“O Lula se transformou em uma grande figura heróica para esses povos dos países oprimidos”, avaliou Carvalho nesta terça-feira (20) na TV 247, antes de afirmar que “a mídia quer a humilhação do Brasil”. “Eles não querem a humilhação do presidente Lula, eles querem a humilhação do Brasil”. >>> Padilha nega possibilidade de Lula se desculpar por fala sobre Israel e Hitler: 'o posicionamento está claro'

“O Lula, com o caráter que ele tem, com a coragem de enfrentar adversidades, jamais vai se submeter a essas pressões. Israel precisa inventar outra palavra de ordem, porque essa de pedir que o presidente Lula peça desculpas ao genocida, isto jamais se realizará”, finalizou.

