Miguel Díaz-Canel é eleito Primeiro-Secretário do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba

247 - O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, foi eleito nesta segunda-feira (19) Primeiro-Secretário do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba, após eleição pelos delegados do 8º Congresso. A mudança foi anunciada pelo general Raúl Castro no fechamento do evento.

Também foram anunciados os 14 membros do 'Buró Político' do partido. A eleição se deu pelos delegados no último dia 18. Todos os membros do comitê central foram eleitos com mais de 99.32% dos votos.

"O mais revolucionário dentro da Revolução é defender sempre o Partido, da mesma forma que o Partido deve ser o maior defensor da Revolução", disse Canel na cerimônia de encerramento do 8º Congresso.

Lo mas revolucionario dentro de la Revolución es defender siempre el Partido, de la misma forma que el Partido debe ser el mayor defensor de la Revolución, precisa Miguel Diaz Canel Bermudez en palabras de clausura del #8voCongresoPCC #Cuba #CongresoDeLaContinuidad pic.twitter.com/Op4RdMjQzR — Partido Com. de Cuba (@PartidoPCC) April 19, 2021

Com informações do Granma.

