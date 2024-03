Milhares de israelenses exigem a renúncia de Netanyahu

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - As cidades israelenses foram palco, neste sábado (2), de mobilizações para exigir a demissão do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e um cessar-fogo em Gaza, informa o canal iraniano HispanTV.

Os manifestantes também exigiram a libertação dos israelenses detidos pelo Movimento de Resistência Islâmica Palestina (Hamas) na Faixa de Gaza.

continua após o anúncio

A maioria dos israelenses considera o governo de Netanyahu responsável pela terrível situação na Faixa de Gaza e pela instabilidade em vários sectores do regime, razão pela qual apelam à realização de eleições antecipadas. “Eleições já!”, gritaram em uníssono.

Segundo a mídia israelense, pelo menos sete pessoas foram presas durante os protestos em Tel Aviv.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: