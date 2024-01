Milhares de manifestantes marcham em Washington exigindo cessar-fogo em Gaza

Apoie o 247

247 - Milhares de manifestantes desceram sobre Washington DC neste sábado (13) demandando o cessar-fogo permanente e imediato em Gaza, além de protestarem contra a ajuda financeira e armamentista dos Estados Unidos a Israel, como informado pelo The Guardian .



O protesto ganhou o nome de ‘Washington por Gaza’, sendo promovido como a maior manifestação pró-palestina no país desde o início dos ataques de 7 de outubro. Organizado pelo American Muslim Task Force for Palestine e grupos afiliados, o propósito da marcha era chamar a atenção para os crimes contra a humanidade cometidos pelo Estado de Israel.



O Conselho de Relações Islâmico-Americanas, afirmou que foi enviada uma carta à Casa Branca pedindo ao presidente que assegurasse um "cessar-fogo completo", a libertação de todos os reféns em Gaza e prisioneiros políticos em Israel, além do término do apoio financeiro e diplomático incondicional estadunidense ao governo israelense. A carta também pediu que os oficiais israelenses fossem "responsabilizados pelo genocídio em Gaza".



Entre os que falaram para a multidão em Washington, por videoconferência, estava o jornalista da Al Jazeera, Wael al-Dahdouh, cuja esposa, filha, dois filhos e um neto foram mortos por ataques aéreos israelenses. Também falaram os candidatos presidenciais dos Estados Unidos Cornel West e Jill Stein, bem como a filha de Malcom X, Ilyasah Shabazz.

