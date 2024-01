Milhares vão às ruas de Madri pedir o fim do genocídio palestino (vídeo)

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Milhares de pessoas com bandeiras palestinas e slogans contra a guerra genocida de Israel em Gaza marcharam neste sábado (20) por Madri e outras cidades espanholas para pedir que se detenha o genocídio do povo palestino, informou a agência Télam.

Em Madri, cerca de 25.000 pessoas caminharam ao longo do Paseo del Prado, entre a estação de Atocha e a praça de Cibeles, no centro da capital espanhola.

continua após o anúncio

Elas seguiam atrás de uma grande faixa com as cores da bandeira palestina que pedia ao governo espanhol o "Fim do comércio de armas e relações com Israel".

Os manifestantes carregavam faixas que pediam em inglês "Stop genocide" ("Parem o genocídio") em Gaza e entoavam slogans como "Onde estão, não se veem, as sanções a Israel", relatou a agência de notícias AFP.

continua após o anúncio

Os protestos, convocados pela plataforma Rede Solidária Contra a Ocupação da Palestina sob o lema "Paremos o genocídio na Palestina", ocorreram em várias outras cidades espanholas, como Barcelona, Valência ou Sevilha.

A Espanha tem sido uma das vozes mais críticas de Israel dentro da União Europeia durante a escalada do conflito, que deixou cerca de 1.200 mortos do lado israelense em 7 de outubro e 24.927 palestinos mortos, na maioria mulheres e menores de idade, segundo as contagens oficiais.

continua após o anúncio

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: