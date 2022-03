Apoie o 247

Sputnik Brasil - Durante combates com unidades da Milícia Popular da república de Lugansk, nas últimas 24 horas, as tropas ucranianas perderam 70 soldados e vários equipamentos bélicos, informaram autoridades de Defesa de Lugansk.

"Durante combates com unidades militares [de Lugansk] nas últimas 24 horas, o adversário sofreu baixas nas forças pessoais e no equipamento bélico, especificamente 70 soldados e três veículos blindados de transporte", informa comunicado no canal da Milícia Popular de Lugansk no Telegram.

Já as forças da República Popular de Donetsk (RPD) estão bloqueando e vão cercar os militares ucranianos em Avdeevka e Ugledar, declarou nesta sexta-feira (18) Eduard Basurin, porta-voz da Milícia Popular de Donetsk.

De acordo com ele, as forças da RPD vão cercar estes militares e tentar impedir que saiam para ajudar Carcóvia.

A Milícia Popular de Donetsk informou na sua conta no Telegram que nas últimas 24 horas na república foram eliminados mais de 50 nacionalistas, incluindo cinco mercenários estrangeiros.

"Nas últimas 24 horas de operações conjuntas foram eliminados 25 pontos de disparo, mais de 50 nacionalistas, incluindo cinco estrangeiros [...]", aponta comunicado.

Mais cedo, o representante oficial do Ministério da Defesa da Rússia, major-general Igor Konashenkov, disse que, com o apoio das Forças Armadas da Rússia, as unidades militares da República Popular de Lugansk (RPL) libertaram mais de 90% do território da república.

