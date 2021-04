Militares ameaçam golpe na França e ganham apoio de Marine Le Pen, líder da extrema direita

Em carta aberta de mil militares, incluindo 24 generais, que alertam para os riscos de uma situação de caos na França, ameaçam com intervenção e obtêm apoio da extrema direita edit

247 - A imprensa francesa questiona nesta terça-feira (27) se a líder de extrema direita Marine Le Pen, candidata à eleição presidencial de 2022, voltou a mostrar sua verdadeira face antirrepublicana ao manifestar apoio a uma carta aberta de 1.200 militares da reserva, incluindo 24 generais. No texto, publicado na semana passada pela revista ultraconservadora Valleurs Actuelles, os oficiais acenam com uma intervenção caso o presidente Emmanuel Macron não aja para "erradicar os perigos" que estariam levando o país à desintegração e ao declínio, informa a RFI.

A iniciativa do texto partiu do ex-capitão Jean-Pierre Fabre Bernadac, de 70 anos, que abandonou o uniforme em 1987 e depois se converteu em agente de segurança de um grupo de luxo, observa o jornal liberal L'Opinion. A publicação destacou em sua manchete: "Exército e extrema direita: militares da reserva sonham com uma insurreição".

Marine Le Pen diz compartilhar a "aflição" manifestada pelos militares franceses, que devem "se levantar para salvar o país".

