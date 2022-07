Militares chineses não ficarão de braços cruzados se Pelosi visitar Taiwan, diz porta-voz

Apoie o 247

Xinhua - As forças armadas chinesas não vão recuar se a presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, visitar Taiwan, alertou um porta-voz da defesa chinesa na terça-feira.



Tan Kefei, porta-voz do Ministério da Defesa Nacional da China, fez as observações em resposta a um questionamento da imprensa sobre o assunto.



A China exige que os Estados Unidos honrem sua promessa de não apoiar a "independência de Taiwan", disse Tan, acrescentando que, se o lado dos EUA insistir em fazer a visita, os militares chineses tomarão medidas fortes para impedir qualquer interferência externa ou "independência de Taiwan", e serão resolutos em salvaguardar a soberania nacional e a integridade territorial da China.



O lado chinês repetidamente deixou claro aos Estados Unidos sua firme oposição à potencial visita de Pelosi a Taiwan, observou Tan.



"Se a presidente Pelosi visitar Taiwan, isso violaria seriamente o princípio de uma só China e as estipulações nos três comunicados conjuntos China-EUA, prejudicaria seriamente a soberania e a integridade territorial da China e prejudicaria seriamente a base política das relações China-EUA", Tan disse.



Isso inevitavelmente resultará em danos extremamente sérios às relações entre os dois países e os dois militares, e levará a uma maior escalada das tensões no Estreito de Taiwan, disse o porta-voz.

