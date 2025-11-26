Militares de Guiné-Bissau dão golpe de estado e destituem presidente
Os militares afirmam ter “descoberto um plano de desestabilização”
247 - O Exército da Guiné-Bissau anunciou a criação do “Alto Comando Militar para a Restauração da Segurança Nacional e da Ordem Pública”, confirmando a tomada do poder e a destituição do presidente, Umaro Sissoco Embaló, informou o canal Alma Plus TV nesta quarta-feira (26).
De acordo com os relatos, barulhos de tiros tomaram a capital, Bissau. Os militares fecharam as fronteiras do país ao anunciarem o "controle total" do país.
O golpe de estado ocorre após a eleição presidencial realizada em 23 de novembro, cujo resultado estava previsto para o dia 27 deste mês. Tanto Embaló quanto seu principal concorrente reivindicaram vitória no pleito.
Entre as medidas decretadas pelos militares estão:
- Suspensão dos meios de comunicação
- Suspensão do processo eleitoral em andamento
- Suspensão das instituições do Estado
Os militares afirmam ter “descoberto um plano de desestabilização” que envolveria traficantes de drogas, políticos nacionais e cidadãos estrangeiros, além de denunciar manipulação no processo eleitoral.
Tanto Embaló quanto os líderes opositores Fernando Dias e Domingo Simões Pereira foram detidos. Os dois últimos teriam sido levados para uma base aérea. (Com informações de agências).