Militares de Guiné-Bissau dão golpe de estado e destituem presidente

247 - O Exército da Guiné-Bissau anunciou a criação do “Alto Comando Militar para a Restauração da Segurança Nacional e da Ordem Pública”, confirmando a tomada do poder e a destituição do presidente, Umaro Sissoco Embaló, informou o canal Alma Plus TV nesta quarta-feira (26).

De acordo com os relatos, barulhos de tiros tomaram a capital, Bissau. Os militares fecharam as fronteiras do país ao anunciarem o "controle total" do país.

O golpe de estado ocorre após a eleição presidencial realizada em 23 de novembro, cujo resultado estava previsto para o dia 27 deste mês. Tanto Embaló quanto seu principal concorrente reivindicaram vitória no pleito.

Entre as medidas decretadas pelos militares estão:

Suspensão dos meios de comunicação

Suspensão do processo eleitoral em andamento

Suspensão das instituições do Estado

Os militares afirmam ter “descoberto um plano de desestabilização” que envolveria traficantes de drogas, políticos nacionais e cidadãos estrangeiros, além de denunciar manipulação no processo eleitoral.

Tanto Embaló quanto os líderes opositores Fernando Dias e Domingo Simões Pereira foram detidos. Os dois últimos teriam sido levados para uma base aérea. (Com informações de agências).