      Militares de Guiné-Bissau dão golpe de estado e destituem presidente

      Os militares afirmam ter “descoberto um plano de desestabilização”

      Imagem aérea feita por drone mostra estátua de Amílcar Lopes Cabral, líder anticolonial que liderou o movimento de independência de Guiné-Bissau, em Bissau - 24/11/2025 (Foto: REUTERS/Luc Gnago)

      247 - O Exército da Guiné-Bissau anunciou a criação do “Alto Comando Militar para a Restauração da Segurança Nacional e da Ordem Pública”, confirmando a tomada do poder e a destituição do presidente, Umaro Sissoco Embaló, informou o canal Alma Plus TV nesta quarta-feira (26). 

      De acordo com os relatos, barulhos de tiros tomaram a capital, Bissau. Os militares fecharam as fronteiras do país ao anunciarem o "controle total" do país. 

      O golpe de estado ocorre após a eleição presidencial realizada em 23 de novembro, cujo resultado estava previsto para o dia 27 deste mês. Tanto Embaló quanto seu principal concorrente reivindicaram vitória no pleito.

      Entre as medidas decretadas pelos militares estão:

      •  Suspensão dos meios de comunicação
      •  Suspensão do processo eleitoral em andamento
      • Suspensão das instituições do Estado

      Os militares afirmam ter “descoberto um plano de desestabilização” que envolveria traficantes de drogas, políticos nacionais e cidadãos estrangeiros, além de denunciar manipulação no processo eleitoral.

      Tanto Embaló quanto os líderes opositores Fernando Dias e Domingo Simões Pereira foram detidos. Os dois últimos teriam sido levados para uma base aérea. (Com informações de agências). 

