Militares israelenses afirmam ter atingido casa do líder do Hamas em Gaza (VÍDEO)

Sputnik – Militares israelenses afirmaram neste domingo (16) ter atingido a casa do líder do Hamas na Faixa de Gaza. A informação foi divulgada há pouco no perfil oficial das Forças de Defesa de Israel no Twitter.

Nesta noite, as IDF atacaram as casas de Yahya Sinwar [líder do Hamas em Gaza] e de seu irmão, um terrorista operativo, e destruiu cerca de 40 lançadores de foguetes.Um dos fundadores do aparato de segurança do Hamas, Yahya Sinwar é considerado a segunda figura mais importante do grupo palestino.

Apesar das alegações israelenses, ainda não há informações oficiais sobre o suposto ataque à sua residência.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.