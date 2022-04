Militares ucranianos temem se render em Mariupol por medo de serem fuzilados, diz prisioneiro

Apoie o 247

247- Os russos continuam a limpar a cidade de Mariupol, na última região ocupada pelos nazistas do Batalhão Azov, em Azovstal, grande fábrica metalúrgica ao sul da cidade. Segundo informações divulgadas pelo jornal Donbass Insider, um prisioneiro capturado pelos russos afirmou que os ucranianos temem se render por medo de serem fuzilados.

O soldado das Forças Armadas da Ucrânia foi feito prisioneiro por combatentes chechenos perto da fábrica Azovstal. As tropas chechenas, lideradas por Ramzan Kadyrov, estão na linha de frente da batalha de Mariupol.

O prisioneiro disse que todos os militares ucranianos estão deprimidos diante do avanço e do cerco russo e que muitos queriam se render, mas tinham medo de serem baleados.

À medida em que os russos avançam na cidade, civis que estavam sendo mantidos como captivos pelas tropas ucranianas estão podendo sair dos porões e edifícios nos quais o Batalhão Azov os usavam como “escudos humanos”, segundo a imprensa russa.

Outras frentes

Apesar das declarações falando que “começou a segunda fase”, ainda não observamos uma ofensiva massiva em todas as frentes.

No oblast de Zaporíjia, fortes enfrentamentos foram ouvidos a leste de Gulyaipol, enquanto tropas russos avançam a oeste de Velikaya Novoselka, perto da cidade de Donetsk, ocupando várias aldeias.

Na região de Donetsk, combates intensos foram registrados na região de Novomikhailovka-Ugledar e Velikaya Novoselka, assim como na rodovia Marinka-Kurakhovo, como parte da operação para tomar a cidade de Marinka, onde ocorrem batalhas posicionais. Na cidade de Avdiivka, também não houveram mudanças significativas neste dia 20 de abril.

Já na região de Lugansk, as tropas ucranianas se retiraram de Rubizhne e Kremennaya nesta quarta. Em Popasna foram registrados fortes combates de rua e o avanço russo é lento.

Diante das vitórias russas no Donbass, os ucranianos estão fortalecendo suas defesa em Seversk, Yampol e Krasny Liman, onde devem haver conflitos em breve.

Na região de Carcóvia, fortes lutas ocorrem ao norte e a leste da cidade de Chuguev, em um conflito com forte uso de lança-foguetes e artilharia de canhão. A batalha, por enquanto, é posicional sem avanços para nenhum dos lados.

Já nas províncias de Nikolaev (ou Mykolaiv) e Kherson, as forças armadas russas atacaram alvos em Nikolaev e ao sul de Nikopol, e os ucranianos tentam responder em direção a Kherson, com fortes batalhas entre as aldeias no meio.

Já em Odessa, fundamental pela sua localização no Mar Negro, tropas ucranianas foram mobilziadas a partir do oeste do país. Os ucranianos também transferiram para a região equipamentos militares enviados pela Otan, como míssies antinavio para complicar as operaçãos da frota marítima russa na parte ocidental do Mar Negro.

