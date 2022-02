Ministério da Defesa da Rússia: militares russos na Ucrânia apreendem mísseis de fabricação ocidental

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Os militares russos disseram na sexta-feira que apreenderam um grande esconderijo de armas fornecidas pelo Ocidente dentro da Ucrânia.

O esconderijo incluía mísseis antitanque FGM-148 Javelin de fabricação americana e mísseis antitanque MBT NLAW de fabricação britânica, de acordo com o Ministério da Defesa da Rússia.

Os dois sistemas de mísseis "dispare e esqueça" têm sido uma parte fundamental da ajuda ocidental fornecida à Ucrânia nos últimos anos, destinada a ser uma defesa suave contra as consideráveis ​​​​forças blindadas da Rússia. No entanto, os NLAWs só chegaram no mês passado como parte de um carregamento apressado em meio a tensas negociações entre a Rússia e a Otan.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Otan disse na sexta-feira que continuará a fornecer "assistência prática" à Ucrânia e pediu a outros Estados que façam o mesmo. O secretário-geral Jens Stoltenberg disse que isso incluiria sistemas de defesa aérea.

"Condenamos nos termos mais fortes possíveis a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia, possibilitada pela Bielorrússia. Conclamamos a Rússia a cessar imediatamente seu ataque militar, retirar todas as suas forças da Ucrânia e voltar atrás do caminho de agressão que escolheu", disse a aliança com sede em Bruxelas.

A Ucrânia não é membro da aliança, mas cooperou estreitamente com o bloco e foi considerada uma futura candidata à adesão -- uma das principais objeções da Rússia nas negociações de segurança anteriores ao conflito atual.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Ministério da Defesa disse na sexta-feira que destruiu um total de 211 instalações de infraestrutura militar na Ucrânia desde que a atual operação de "neutralização" começou na manhã de quinta-feira. As cidades de Konotop e Sumy, no nordeste da Ucrânia, também foram bloqueadas pelo exército russo. Outras cidades próximas à fronteira também foram bloqueadas e contornadas pelas forças russas, incluindo a histórica Chernigov.

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou a operação atual na manhã de quinta-feira, dizendo que a Ucrânia se tornaria um país neutro e a liderança "nazista" seria removida. Ele também disse que os autores de crimes de guerra contra as Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk, que se rebelaram contra Kiev em 2014, serão levados à justiça. Na sexta-feira, Putin pediu aos militares ucranianos que derrubem o governo do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, dizendo que eles podem ser mais razoáveis ​​para negociar.

Em resposta à operação, o Ocidente implementou severas sanções econômicas contra as maiores instituições financeiras da Rússia, sua dívida soberana, as principais empresas estatais e as principais indústrias de exportação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: