Ministério da Defesa russo anuncia objetivos da 2ª fase da operação: conquista do Donbass e do sul da Ucrânia

Sputnik - Conforme informou hoje, sexta-feira (22) o Distrito Militar Central da Rússia, a tarefa das tropas russas na segunda etapa de sua operação na Ucrânia é ter sob total controle Donbass e o sul ucraniano.

Isso permitirá manter um corredor terrestre em direção à Crimeia, afirmou o comandante interino do Distrito Militar Central russo, Rustam Minnekaev.

"Desde o início da segunda etapa da operação especial, que começou justamente há dois dias, uma das tarefas do Exército russo é assumir o controle total sobre Donbass e o sul ucraniano, o que permitirá manter um corredor terrestre em direção à Crimeia", disse o militar.

A Rússia começou a operação militar na Ucrânia em 24 de fevereiro por ordem do presidente Vladimir Putin, que anunciou como objetivo "a proteção das pessoas que no decorrer de oito anos têm sido submetidas ao genocídio por parte do regime de Kiev". Para cumprimento da meta, de acordo com suas palavras, são necessárias "desmilitarização e desnazificação da Ucrânia".

De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, até 25 de março, as principais tarefas da primeira etapa, que eram reduzir significativamente o potencial de combate da Ucrânia, foram cumpridas. O objetivo principal da operação, entretanto, é a libertação de Donbass, segundo a entidade. Em 19 de abril, o chanceler russo, Sergei Lavrov, anunciou o começo da segunda fase da operação.

