Ministério da Saúde da Rússia propõe criação de associação médica do BRICS

Sputnik - De acordo com o chefe da pasta, a elaboração do grupo poderia criar novos padrões de qualidade em cuidados médicos e permitir uma resposta mais rápida para casos de infecção em massa como o do coronavírus.

O ministro da Saúde da Rússia, Mikhail Murashko, propôs a criação de uma associação médica dos países do BRICS que permitiria discutir e desenvolver os padrões de qualidade de assistência médica e desenvolveria uma melhoria na preparação de médicos.

"Sugerimos pensar na ideia de criar uma associação médica do BRICS e esperamos discuti-la no âmbito de nosso trabalho", afirmou o ministro.

Murashko ainda destacou que a criação da associação não só reforçará o papel da comunidade médica, como permitirá a discussão e desenvolvimento de padrões de qualidade dos cuidados médicos e o desenvolvimento dos princípios éticos da sociedade médica no espaço BRICS.

Além disso, a autoridade chama atenção para o fato de que a pandemia de COVID-19 ainda não acabou, e que o aparecimento de novas variantes é uma questão de tempo, por isso, as nações do BRICS devem criar seu próprio mecanismo para prevenir doenças de disseminação em massa.

"Todos nós entendemos que o aparecimento de novas variantes, e não somente do coronavírus, é apenas uma questão de tempo e [precisamos] tomar medidas ativas e eficazes."

O ministro salientou que o sistema integral criado no âmbito dos países do BRICS deve trabalhar para o bem-estar de cada pessoa, colocando os interesses do paciente acima de tudo e evitando que os interesses econômicos prevaleçam sobre o valor da vida humana e da saúde dos habitantes.

Rússia, Brasil, Índia, África do Sul e China são os países-membros do BRICS.

