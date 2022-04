Ministério das Relações Exteriores da China critica em charge dos apelos dos EUA para tomar lado na guerra da Ucrânia

Apoie o 247

Agência Sputnik - O representante da chancelaria chinesa, Zhao Lijian, publicou no sábado (2) uma charge no Twitter que zomba dos pedidos dos Estados Unidos para tomar o partido de alguém.

Na charge postada na conta oficial do alto diplomata no Twitter, uma mão pintada de cores da bandeira norte-americana segura uma pistola na cabeça de uma pessoa.

Zhao Lijian já comentou várias vezes as declarações e ações de Washington com várias charges. Assim, em fevereiro ele publicou uma imagem onde o tio Sam pergunta: "Por que a China não faz mais esforços para apagar o fogo?", ao mesmo tempo jogando gasolina no fogo em torno de uma placa com a inscrição "Ucrânia". Na opinião do diplomata, são os EUA que devem se perguntar quem começou tudo isso.

A Casa Branca declarou repetidamente que queria que Pequim condenasse as ações das autoridades russas no conflito na Ucrânia. Nesta semana, o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, manifestou um desejo idêntico, para que Pequim ficasse do lado de Kiev.

A China ressalta que mantém uma posição neutra a respeito da crise ucraniana. O presidente chinês, Xi Jinping, apoia o diálogo entre a Rússia, Europa, EUA e OTAN para superar todas as controvérsias acumuladas por anos e criar uma estrutura da segurança europeia equilibrada, eficaz e estável.

