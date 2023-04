Ministra alemã das Relações Exteriores ataca a China em território chinês e diz que controle de Taiwan será inaceitável

Alemanha reage à posição flexível do presidente francês Emmanuel Macron edit

247 - Autoridades de política externa da Europa, destacadamente a ministra alemã das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, dfendem uma postura dura contra a China na questão de Taiwan, depois que comentários do presidente francês, Emmanuel Macron, provocaram uma reação negativa por serem vistos como fracos.

Nos últimos dias, a China realizou intensos exercícios militares em torno de Taiwan, que afirma ser sua, e nunca renunciou ao uso da força para colocar a ilha democrática sob seu controle.

A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, abordando o assunto em uma coletiva de imprensa em Pequim ao lado de seu colega chinês Qin Gang, disse que qualquer tentativa da China de controlar Taiwan seria inaceitável e teria sérias repercussões para a Europa, informa a Reuters.

O chefe de política externa da UE, Joseph Borrell, repetiu suas observações em um comunicado preparado para um discurso a ser feito em Pequim no think tank Centro para China e Globalização na sexta-feira, que teve de ser cancelado devido a ele ter contraído a covid-19.

"Uma escalada militar no Estreito de Taiwan, através do qual ... 50% do comércio mundial passa todos os dias, seria um cenário de horror para o mundo inteiro", disse Baerbock, acrescentando que teria "repercussões inevitáveis" para os interesses europeus.

Em entrevistas publicadas após sua viagem à China na semana passada, que pretendia mostrar a unidade europeia na política chinesa, Macron alertou contra ser arrastado para uma crise sobre Taiwan impulsionada por um "ritmo americano e uma reação exagerada chinesa".

