Ministra das Relações Exteriores da Alemanha embarca para China em viagem de 'controle de danos' após declaração de Macron

Reuters - A ministra das Relações Exteriores da Alemanha inicia uma visita à China nesta quinta-feira com o objetivo de reafirmar uma política comum da União Europeia em relação a Pequim, dias depois de comentários do presidente francês, Emmanuel Macron, sugerirem confusão na abordagem do continente à superpotência em ascensão.

Macron provocou uma reação nos Estados Unidos e na Europa quando pediu à União Europeia que reduzisse a dependência dos EUA e advertiu contra ser arrastado para uma crise por causa de Taiwan impulsionada por um "ritmo americano e uma reação exagerada chinesa".

Muitos políticos, diplomatas e analistas europeus viram os comentários de Macron em uma entrevista ao 'Politico' e ao diário francês Les Echos como um presente para o que chamaram de meta de Pequim de desmantelar a unidade transatlântica.

Como resultado, os riscos da viagem inaugural da chanceler alemã, Annalena Baerbock, aumentaram, com muitos membros da UE esperando que Berlim aproveite esta oportunidade para estabelecer uma linha clara e unida da UE em relação à China, disseram analistas.

Macron foi amplamente visto como adotando uma linha fraca em relação a Taiwan, alertando que a Europa não deveria ser "pega em crises que não são nossas" - embora seu escritório insistisse que esse não era o significado pretendido e sua posição em Taiwan e na China não havia mudado .

"Agora é sobre controle de danos em grande medida... Mas a nuvem da visita de Macron é muito grande e ainda não está muito claro como esse equilíbrio vai funcionar no final", Alicja Bachulska, pesquisadora de relações China-UE no Conselho Europeu de Relações Exteriores em Varsóvia, disse à Reuters.

Mesmo sem os comentários de Macron, a viagem teria sido delicada para Baerbock, que tem sido mais agressivo com a China do que o chanceler Olaf Scholz e está elaborando uma política para a China com o objetivo de reduzir a dependência econômica da Alemanha de Pequim.

"Ela era vista como uma encrenqueira. Eu ficaria surpreso se isso não tivesse nenhum papel em sua visita", disse Tim Ruehlig, especialista em China do Conselho Alemão de Relações Exteriores, à Reuters.

Baerbock agora deve deixar clara a posição da Alemanha sobre Taiwan durante sua visita, disse à Reuters o parlamentar alemão de política externa Nils Schmid, acrescentando que os comentários de Macron destruíram um ímpeto esperado para uma política europeia comum para a China.

A ministra das Relações Exteriores deve se encontrar com seu colega Qin Gang e o principal diplomata da China, Wang Yi, na viagem de dois dias.

Falando antes de sua visita, Baerbock disse que o topo de sua agenda seria lembrar a China de sua responsabilidade de influenciar a Rússia a acabar com sua invasão da Ucrânia e sublinhar uma convicção europeia comum de que uma mudança unilateral no status quo no Estreito de Taiwan seria inaceitável. .

A visão da Europa da China como parceira, concorrente e rival sistêmica é a bússola de sua política, acrescentou.

"Está claro para mim que não temos interesse em dissociação econômica... mas devemos dar uma olhada mais sistemática nos riscos de dependências unilaterais e reduzi-los", disse Baerbock.

Algumas capitais da UE - particularmente as da Europa Central e Oriental, que valorizam seus laços com os EUA - esperam que a posição de Baerbock esteja mais próxima da expressa pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que visitou Pequim ao mesmo tempo que Macron.

Muitos analistas traçaram um contraste entre os comentários de Macron e os de von der Leyen, que foram amplamente vistos como mais críticos de Pequim. Poucos dias antes da visita, ela disse que a Europa deve "correr o risco" diplomática e economicamente com uma China endurecida.

"Mais von der Leyen do que Macron deveria ser sua diretriz", disse o legislador conservador de política externa Johann Wadephul, que se juntará a Baerbock em sua viagem, à Reuters.

