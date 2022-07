Ministra do Exterior da Alemanha adverte sobre 'revoltas populares' se o país ficar sem gás

Apoie o 247

Sputnik - O governo da Alemanha reconheceu que, se a turbina reparada do gasoduto Nord Stream (Corrente do Norte) não for recebida, o país poderá enfrentar consequências políticas internas devastadoras, afirmou Annalena Baerbock, a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, em entrevista à RND.

"Se não conseguimos a turbina de gás, não conseguimos mais gás, e então não poderemos prestar nenhum tipo de apoio à Ucrânia, porque estaremos ocupados com as revoltas populares", citou Baerbock as declarações dos representantes alemães nas negociações com os canadenses relativamente à devolução da turbina.

Ao ser questionada se realmente considera que poderiam acontecer revoltas populares, a chefe da diplomacia alemã assinalou que isso "talvez foi um pouco exagerado" e detalhou que levava em conta a situação quando a Alemanha não iria ter mais gás.

"O que quero dizer é que continuamos a precisar do gás da Rússia", explicou, acrescentando que "o objetivo do governo federal é mitigar o impacto social".

Os elevados preços do gás são um fardo pesado para muitas pessoas na Alemanha, disse ministra.

"Esta é a nossa importante tarefa para o inverno, devemos assegurar que esta guerra não provoque divisões na sociedade", observou.

A turbina em questão foi enviada para manutenção na cidade canadense de Montreal, o único local onde este processo pode ser realizado. No entanto, a peça ficou bloqueada por causa das sanções antirrussas anunciadas pelo governo do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau.

Isso fez com que a empresa russa de energia Gazprom reduzisse os fornecimentos para 40% dos níveis habituais, o que foi justificado pela ausência da peça necessária.

