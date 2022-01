Ministra do Trabalho da Espanha vem ao Brasil discutir com Lula reforma trabalhista

Apoie o 247

247 - A ministra do Trabalho da Espanha, a advogada trabalhista Yolanda Díaz Pérez, virá ao Brasil para conversar com o ex-presidente Lula (PT) sobre a “contrarreforma” trabalhista, informou o jornal O Estado de S.Paulo. No início do ano, o Partido Socialista (PSOE), no governo da Espanha, revogou a reforma trabalhista neoliberal que precarizou o trabalho e não criou empregos.

Na terça-feira, 11, o ex-presidente Lula e representantes das seis centrais sindicais brasileiras, do Partido dos Trabalhadores (Gleisi Hoffmann) e da Fundação Perseu Abramo (Aloizio Mercadante) fizeram uma reunião-seminário com representantes do governo e legislativo espanhol e do PSOE sobre a revisão da reforma trabalhista de 2012 no país europeu.

Lula já sugeriu que deve usar a “contrarreforma” coordenada por Yolanda Pérez como base para rever a reforma trabalhista feita em 2017, no governo de Michel Temer (MDB). Não apenas a ministra do Trabalho acabou com a reforma espanhola de 2012, como criou uma nova lei para fortalecer os direitos trabalhistas e os sindicatos na Espanha.

