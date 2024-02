Ministra israelense diz estar "orgulhosa" do rastro de destruição deixado por Israel em Gaza

Declaração da ministra da Igualdade Social e Empoderamento Feminino de Israel, May Golan, foi feita durante um discurso no Knesset, o parlamento israelense edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A Ministra da Igualdade Social e Empoderamento Feminino de Israel, May Golan, afirmou estar "orgulhosa" da destruição provocada pelas tropas israelenses na Faixa de Gaza e que cada criança possa contar a seus netos "o que fizeram os judeus” contra o grupo palestino Hamas.

“Estou pessoalmente orgulhosa das ruínas em Gaza. Que daqui a 80 anos todos os bebês possam contar aos seus netos o que os judeus fizeram quando assassinaram suas famílias, os estupraram e sequestraram seus cidadãos”, disse Golan em um discurso no Knesset, o Parlamento israelense.

continua após o anúncio

Segundo o UOL, Golan foi ao Knesset para defender a expulsão do parlamentar Ofer Kasif que demonstrou solidariedade aos palestinos e se opôs à guerra em Gaza. Ele é o único judeu a integrar o partido Hadash. Ela também classificou como “covardes” os que se posicionaram contra a expulsão de Kasif.

Ainda segundo ela, os parlamentares que não compareceram ao plenário "escolheram fugir como porcos" para não fazerem parte de uma causa "acima de tudo, sionista".

continua após o anúncio

Esta não é a primeira vez que May Golan causa polêmica com suas declarações. Em dezembro, ela já havia afirmado que "não liga para Gaza" e manifestado o desejo de ver “corpos de terroristas mortos” na região.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: