Ministro da Defesa russo diz ao secretário-geral da ONU que "os neonazistas ucranianos usam civis como escudos humanos"

Agência RT - O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, conversou por telefone nesta sexta-feira com o secretário-geral da ONU, António Guterres, na qual falou sobre as ações dos neonazistas ucranianos usando civis como "escudos humanos" e tomando cidadãos estrangeiros como reféns por meio de confrontos com o militares russos.



O alto funcionário assegurou que as formações nacionalistas e neonazistas, que também incluem mercenários estrangeiros, "distribuem equipamentos militares pesados ​​(tanques, lançadores múltiplos de foguetes, artilharia e morteiros) em áreas residenciais das cidades, agindo como bandidos brutais e ignorando as ameaças que representam civis fazendo isso", segundo o Ministério da Defesa.

Shoigu descreveu como "extremamente desconcertante" a atitude do regime de Kiev para que as várias unidades das Forças Armadas e nacionalistas "façam reféns cidadãos estrangeiros, incluindo milhares de jovens, estudantes que recebem educação na Ucrânia".



"Por exemplo, eles detiveram mais de 3.000 cidadãos indianos, a maioria estudantes, na estação ferroviária de Kharkov por mais de dois dias. Eles frustraram a tentativa dos estudantes indianos de sair de Kharkov para Belgorod [Rússia] e os presos e forçados a retornar A maioria deles ainda está detida até hoje, inclusive na cidade de Sumy", diz o relatório.



Os neonazistas também abriram fogo contra estudantes chineses que tentaram deixar Kharkiv, segundo o ministério.

"Dois deles ficaram feridos. Centenas de estrangeiros procuram sair da zona de hostilidades, mas não têm permissão para fazê-lo. Na verdade, eles estão sendo mantidos reféns, colocando suas vidas em grande risco", acrescentam.



O ministro da Defesa enfatizou que os militares russos criaram corredores para a saída de civis por áreas sob seu controle, mas enfatizou que os nacionalistas os estão "impedindo sob a mira de armas".

