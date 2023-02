Ministro das Relações Exteriores de Uganda: "os colonizadores nos pedem para sermos inimigos da Rússia"

Apoie o 247

Atualidad RT - O ministro das Relações Exteriores de Uganda, Haji Abubaker Jeje Odongo, denunciou que aqueles que outrora colonizaram seu país agora os pedem para serem inimigos da Rússia, em entrevista à RIA Novosti neste sábado, no âmbito da 36ª Cúpula Ordinária de Chefes de Estado e Governo da União Africana, que se realiza este fim de semana em Adis Abeba (Etiópia).



"Fomos colonizados e perdoamos aqueles que nos colonizaram. Agora os colonizadores nos pedem para sermos inimigos da Rússia, que nunca nos colonizou", afirmou. "Isso é justo? Não é assim para nós: seus inimigos são seus inimigos, nossos amigos são nossos amigos", acrescentou.



O ministro das Relações Exteriores explicou que Kampala e Moscou têm um longo relacionamento que remonta à década de 1960, quando Uganda conquistou a independência do Reino Unido depois de ser um protetorado britânico desde o final do século XIX.



"Muitos de nossos alunos foram educados na Rússia, então por que de repente haveria um problema devido ao fato de continuarmos o relacionamento com a Rússia que historicamente tivemos?", questionou.

"Uma questão de vida ou morte"

Jeje Odongo lembra que a maior parte do equipamento militar usado por sua nação é de fabricação russa. “Uganda tem de atualizar seus equipamentos para continuar a defender-se”, apesar de a questão das sanções ser “complexa”, explica. “Para nós é uma questão de vida ou morte e vamos continuar a cooperar porque temos de sobreviver”, acrescenta.



Ele também se referiu a uma recente reunião da Comissão Intergovernamental para cooperação técnico-militar na Rússia. “Um grupo de oficiais de Uganda viajou para Moscou e já se reuniu com seus colegas”, disse ele, detalhando que acredita que os militares de ambos os países “devem ter chegado a algum entendimento sobre como continuar a cooperação”.



A cimeira, que conta com representantes de 51 países africanos e com a presença do secretário-geral da ONU, António Guterres, tem como prioridade acelerar a implementação do Acordo de Comércio Livre Continental Africano e abordar a instabilidade em algumas nações.

