Ministro das Relações Exteriores do Peru dará explicações sobre declarações contra a Marinha

O chanceler Héctor Béjar enfrentará uma moção de censura promovida pela oposição peruana, por causa de declarações que ele deu no passado sobre a Marinha do país edit

247 - O Ministério das Relações Exteriores do Peru indicou nesta segunda-feira (16) que o Chanceler Héctor Béjar comparecerá ao Congresso para tratar de sua declaração contra a Marinha. A chancelaria peruana afirma que as declarações de Héctor Béjar foram manipuladas, editadas e descontextualizadas.

Segundo nota do ministério, o comentário de Héctor Béjar em que indicava que o terrorismo no Peru foi iniciado pela Marinha foi feito quando ele não ocupava cargo público e acrescentou que foram manipulados, editados, recortados e retirados do contexto, com o objetivo de desacreditá-lo e obter a censura do ministro.

A chancelaria garantiu que Héctor Béjar responderá detalhadamente e na esfera constitucional todas as perguntas, questionamentos e observações no âmbito da interpelação que o Congresso levantou em uma moção apresentada na semana passada.

O primeiro-ministro peruano, Guido Bellido, declarou nesta segunda-feira que o governo ouvirá o chanceler diante das demandas da oposição para demiti-lo.

Questionado sobre a continuidade de Béjar no cargo, ele destacou que não há decisão e, por respeito, o governo vai ouvi-lo para esclarecer a situação e tomar uma decisão.

