Ministro das Relações Exteriores palestino diz que só o cessar-fogo pode obrigar Israel a implementar a decisão do Tribunal

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O Ministério das Relações Exteriores e Expatriados da Palestina afirmou neste sábado (27) que um cessar-fogo imediato é uma condição prática para obrigar Israel, a potência ocupante, a implementar as medidas aprovadas pela Corte Internacional de Justiça (CIJ), para proteger os civis e garantir as suas necessidades humanitárias básicas, informa a agência WAFA.

O Ministério afirmou, num comunicado, que a continuação da prática de atos de genocídio por parte de Israel contra os palestinos na Faixa de Gaza é considerada uma contestação à decisão do tribunal. Também levará a região a uma destruição ainda mais sistemática, à medida que os aviões de guerra israelenses continuem a atacar hospitais.

continua após o anúncio

O Ministério condenou ainda a guerra genocida em curso na Faixa de Gaza pelo 113º dia, numa clara intenção israelense de completar a destruição de Gaza e transformá-la num lugar inabitável.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: