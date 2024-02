Ministro israelense diz que resgate de reféns não é a prioridade do país

Apoie o 247

247 - Observações feitas pelo Ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, durante uma entrevista na rádio Kan Reshet Bet, geraram controvérsias sobre as prioridades de Israel no alegado conflito com o Hamas, em que as Forças de Defesa Israelenses já massacraram mais de 30 mil palestinos, sendo a maioria mulheres e crianças.

Ao afirmar que o resgate dos 134 reféns mantidos pelo Hamas não é a "coisa mais importante", Smotrich levantou questionamentos sobre a abordagem do governo em relação à situação dos reféns e ao conflito em si. De acordo com o portal The Jerusalem Post, o ministro israelense disse: "Não, esse não é o ponto mais relevante", enfatizando: "Por que você quer buscar uma competição de prioridades?"

Complementando a declaração, Smotrich disse que o foco principal é "derrotar o Hamas e aplicar mais pressão militar". >>> LEIA TAMBÉM: Ministro de Netanyahu abre o jogo: objetivo é expulsar palestinos e colocar israelenses morando em Gaza

O líder da Oposição em Israel, Yair Lapid, disse em resposta às declarações do ministro que o "ataque às famílias dos reféns por Smotrich é uma vergonha moral. Pessoas sem coração não podem continuar a liderar o Estado de Israel rumo ao abismo."

