Ministro russo visita Cuba em missão diplomática de fortalecimento de laços estratégicos

247 - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, encontra-se em uma visita oficial a Cuba com o objetivo de fortalecer os laços estratégicos entre os dois países. Antes de se reunir com o ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, Lavrov prestou homenagem ao Memorial José Martí, em um gesto simbólico de respeito à história e cultura cubanas, destaca o site Prensa Latina.

Um dos pontos centrais dessa visita é o compromisso mútuo em enfrentar desafios políticos e econômicos, incluindo a luta contra o bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos há mais de seis décadas, destaca a reportagem. A Rússia tem apoiado consistentemente a resolução apresentada por Cuba na Assembleia Geral das Nações Unidas para pôr fim a essa medida restritiva, denunciando publicamente o cerco norte-americano em diversos fóruns internacionais.

A importância da cooperação e do investimento russo para o desenvolvimento de Cuba até 2030 é reconhecida pelo governo cubano, que reafirma seu compromisso em fortalecer os laços bilaterais em todos os setores de interesse mútuo. Além disso, Cuba expressa sua gratidão pela assistência prestada pela Rússia durante a pandemia de COVID-19, incluindo o fornecimento de oxigênio, alimentos e outros suprimentos médicos essenciais.

A visita de Lavrov ocorre em um momento significativo, quando Cuba, na condição de estado observador, busca estreitar suas relações com a União Econômica Euroasiática, evidenciando um interesse crescente em fortalecer os laços com países além da região latino-americana. Esta jornada reafirma o compromisso mútuo de ambos os países em consolidar uma parceria estratégica duradoura e mutuamente benéfica.

