Minneapolis aprova projeto de reforma policial três anos após morte de George Floyd

247 - A Prefeitura de Minneapolis, no estado norte-americano de Minnesota, aprovou um projeto de reforma policial, quase três anos depois que George Floyd morreu asfixiado por um agente. As declarações foram publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo.

"Confrontamos nosso passado e avançamos com uma estratégia para uma mudança significativa em nossa cidade", informou o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey. "Nosso objetivo será construir um enfoque mais justo para a vigilância e segurança da comunidade em Minneapolis".

O acordo começará a valer após um tribunal aprovar. O texto, com mais de 140 páginas, determinou que a força seja usada apenas se necessário, e "de forma proporcional à ameaça recebida".

No projeto, armas de choque do tipo Taser devem ser usadas apenas se a polícia tiver um motivo para realizar uma prisão e, se for necessário, para "proteger o policial, o indivíduo ou um terceiro".

