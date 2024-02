Missão de módulo lunar dos EUA será encurtada após pouso decepcionar

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

(Reuters) - Engenheiros de controle de voo esperam perder contato com o módulo lunar privado dos EUA Odysseus na terça-feira de manhã, encerrando a missão cinco dias após seu pouso lateral, disse a empresa por trás da espaçonave, Intuitive Machines, na segunda-feira.

Restava ver quanto dados científicos poderiam ser perdidos como resultado da vida útil encurtada de Odysseus, que, segundo estimativas anteriores da empresa e de seu maior cliente, a NASA, deveria operar na lua por sete a 10 dias.

continua após o anúncio

A previsão da empresa para um fim prematuro da missão veio à medida que novos detalhes surgiram sobre atalhos nos testes e erro humano que levaram a uma falha em voo dos localizadores de alcance guiados a laser da espaçonave antes de seu pouso na última quinta-feira perto do polo sul da lua.

Um oficial da Intuitive Machines disse que a perda dos localizadores de alcance resultou da decisão da empresa de abrir mão de um teste de disparo do sistema a laser para economizar tempo e dinheiro durante as verificações pré-voo de Odysseus no Centro Espacial Kennedy da NASA na Flórida.

continua após o anúncio

"Certainly havia coisas que poderíamos ter feito para testá-lo e realmente dispará-lo. Teriam sido muito demoradas e muito custosas", disse Mike Hansen, chefe dos sistemas de navegação da empresa, à Reuters em uma entrevista no sábado. "Então, foi um risco como empresa que reconhecemos e assumimos esse risco."

Na sexta-feira, a Intuitive Machines havia divulgado que os localizadores de alcance a laser - projetados para fornecer leituras de altitude e velocidade à frente ao sistema de navegação autônoma de Odysseus - estavam inoperantes porque engenheiros da empresa negligenciaram desbloquear o interruptor de segurança dos lasers antes do lançamento em 15 de fevereiro. O bloqueio de segurança, semelhante a um interruptor de segurança de uma arma de fogo, só pode ser desativado manualmente.

continua após o anúncio

O problema com o localizador de alcance, detectado apenas horas antes do descenso final, forçou os controladores de voo a enviar Odysseus para uma órbita lunar extra enquanto improvisavam uma solução para evitar o que poderia ter sido um pouso catastrófico.

ENERGIA SOLAR LIMITADA - Hansen, o engenheiro que criou o "patch" de software que resolveu o problema, disse que a empresa ainda tinha que determinar se a solução de navegação improvisada, que empregou um sistema experimental fornecido pela NASA no módulo de pouso, poderia ter sido um fator no pouso lateral da espaçonave.

continua após o anúncio

Imagens recém-divulgadas tiradas pela espaçonave Lunar Reconnaissance Orbiter da NASA mostraram Odysseus como um pequeno ponto na superfície da lua, a menos de uma milha (1,5 km) de seu local de pouso pretendido perto de uma cratera chamada Malapert A.

A Intuitive Machines também divulgou imagens que Odysseus capturou durante sua descida, mas ainda não havia nenhuma da superfície.

continua após o anúncio

A empresa disse durante seu primeiro briefing de notícias pós-pouso na sexta-feira que Odysseus prendeu a parte inferior de uma de suas seis pernas de pouso na superfície lunar irregular durante a descida final e tombou, vindo a repousar horizontalmente, aparentemente apoiado em uma rocha.

Executivos da Intuitive Machines especularam que a velocidade de avanço da espaçonave no pouso, cerca de duas vezes mais rápida do que o esperado, pode ter sido um fator no tropeço. Mas permaneceu incerto se o uso dos localizadores de alcance a laser originais poderia ter feito diferença.

continua após o anúncio

De qualquer forma, a postura lateral de Odysseus limitou substancialmente quanto suas placas solares foram expostas à luz solar, necessária para recarregar suas baterias. Além disso, duas de suas antenas estavam apontadas para o chão, impedindo as comunicações com o módulo de pouso, disse a empresa na sexta-feira.

Executivos da Intuitive Machines disseram então que suas equipes de engenharia precisariam de mais tempo para avaliar como a missão geral seria afetada.

continua após o anúncio

Em uma atualização postada online na segunda-feira, a empresa com sede em Houston disse: "Os controladores de voo pretendem coletar dados até que os painéis solares do módulo de pouso não estejam mais expostos à luz. Com base na posição da Terra e da Lua, acreditamos que os controladores de voo continuarão a se comunicar com Odysseus até terça-feira de manhã", cinco dias após o pouso.

A NASA, que tem vários instrumentos de pesquisa a bordo do veículo, havia dito que essas cargas úteis foram projetadas para operar por sete dias com energia solar antes do pôr do sol sobre o local de pouso polar.

Executivos da empresa disseram aos repórteres na sexta-feira, um dia após o pouso de Odysseus, que suas cargas úteis poderiam funcionar por cerca de nove ou 10 dias em um "cenário ideal".

As ações da Intuitive Machines caíram 35% na segunda-feira.

Apesar de seu pouso menos que ideal, Odysseus tornou-se a primeira espaçonave dos EUA a pousar na lua desde a última missão Apollo tripulada da NASA à superfície lunar, que levou os astronautas Gene Cernan e Harrison Schmitt lá em 1972.

Também foi o primeiro pouso lunar de um veículo espacial fabricado e operado comercialmente, e o primeiro sob o programa Artemis da NASA, que visa retornar astronautas ao satélite natural da Terra nesta década.

A Intuitive Machines disse que gastou aproximadamente $100 milhões no módulo de pouso e recebeu $118 milhões da NASA sob o programa Serviços de Carga Útil Lunar Comercial (CLPS) da agência, um esforço de baixo orçamento para estimular voos para a lua por empresas privadas.

(Reportagem de Steve Gorman em Los Angeles e Joey Roulette em Washington; Edição por Leslie Adler, Sandra Maler e Gerry Doyle)

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: