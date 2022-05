Mísseis atingem Odessa após Rússia comemorar o Dia da Vitória contra a Alemanha nazista

Ataques russos ocorreram na cidade portuária do sul e nas instalações de Azovstal, onde não há mais civis edit

247 - Prédios em Odessa ficaram em ruínas nesta terça-feira (10), um dia depois que forças do Kremlin atacaram a cidade portuária do sul da Ucrânia com mísseis.

Na segunda-feira (9), o presidente russo, Vladimir Putin, liderou celebrações da vitória soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial.

Em seu discurso, Putin não se referiu a planos para uma escalada do conflito.

As forças militares russas continuaram a destruir a infraestrutura da siderúrgica Azovstal em Mariupol, onde as últimas tropas ucranianas estão resistindo.

Em Odessa, o principal porto de exportação de produtos agrícolas do Mar Negro, houve bombadeios russos com mísseis, segundo fontes ucranianas no Facebook, informa a Reuters.

A Ucrânia e seus aliados intensificaram os esforços para desbloquear portos ou fornecer rotas alternativas para exportar suas safras significativas de grãos, trigo e milho.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, visitou Odessa na segunda-feira, e seu encontro com o primeiro-ministro ucraniano Denys Shmyhal foi interrompido pelo ataque com mísseis.

Suas conversas continuaram em um abrigo antiaéreo, de acordo com a conta oficial de Shmyhal no Twitter.

Sirenes de ataques aéreos foram ouvidos em várias regiões da Ucrânia na terça-feira, incluindo Luhansk, Kharkiv e Dnipro.

Serhiy Gaidai, governador de Luhansk, disse que a região foi atacada 22 vezes nas últimas 24 horas até o início de terça-feira.

