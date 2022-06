Mísseis russos atingem shopping no centro da Ucrânia, diz Zelensky

Presidente ucraniano afirmou que mais de mil pessoas estavam no local no momento do ataque edit

Reuters - Um ataque com mísseis russos atingiu um shopping center lotado na cidade ucraniana de Kremenchuk na segunda-feira, matando pelo menos duas pessoas e ferindo 20, disseram autoridades ucranianas.

Imagens divulgadas pelo presidente Volodymyr Zelenskiy mostraram um enorme incêndio em um prédio amplo e uma fumaça escura subindo no céu enquanto os espectadores estavam do lado de fora. A Reuters não pôde verificar imediatamente as imagens.

Zelenskiy disse que mais de 1.000 pessoas estavam no shopping no momento do ataque. Ele não deu detalhes das vítimas, mas disse: "É impossível imaginar o número de vítimas".

Uma operação de resgate estava em andamento e nove dos feridos estavam em estado grave, disse Kyrylo Tymoshenko, vice-chefe do gabinete presidencial.

"É inútil esperar decência e humanidade da Rússia", escreveu Zelenskiy no aplicativo de mensagens Telegram.

Kremenchuk, uma cidade industrial de 217.000 habitantes antes da invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro, fica no rio Dnipro, na região de Poltava, e é o local da maior refinaria de petróleo da Ucrânia.

Não houve comentários imediatos da Rússia, que nega atacar civis deliberadamente.

