Míssil da Guarda Revolucionária do Irã mata o empresário Peshraw Dizayee

O ataque atingiu a casa do empresário na capital do Curdistão Iraquiano, Erbil. Ele e membros de sua família morreram

247 - A Guarda Revolucionária do Irã atacou diretamente a capital do Curdistão Iraquiano, Erbil, novamente com mísseis balísticos pouco antes da meia-noite de segunda-feira (15), horário local. O alvo não foi, como inicialmente especulado, o novo consulado dos EUA ou a base de tropas americanas no Aeroporto Internacional de Erbil. Os mísseis atingiram a casa do conhecido empresário Peshraw Dizayee. Ele e membros de sua família morreram, segundo a Forbes. Explosões foram ouvidas por toda a cidade, causando alarme entre os residentes.

A Guarda Revolucionária do Irã reivindicou a responsabilidade pelo ataque e por um ataque simultâneo à Síria. Em Erbil, o grupo afirmou que seus mísseis visavam a um "quartel-general do Mossad" em retaliação ao assassinato anterior de membros da guarda por Israel, alegando que o alvo "era responsável pelo planejamento e execução de operações de espionagem e atividades terroristas na região". O ataque na Síria supostamente visava o Estado Islâmico, cuja facção afegã reivindicou a responsabilidade pelo atentado terrorista mortal em 3 de janeiro na província de Kerman, no sudeste do Irã, que matou mais de 90 pessoas.

