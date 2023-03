Modernização chinesa compartilha oportunidades com o mundo

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Durante as sessões anuais da Assembleia Popular Nacional (APN) e da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPCh) que estão sendo realizadas em Pequim, a modernização ao estilo chinês desperta muita atenção.

Alcançar um desenvolvimento de alta qualidade é um dos requisitos essenciais do avanço chinês.

O PIB do país aumentou para 121 trilhões de yuans nos últimos cinco anos, com uma taxa média de crescimento anual de 5,2%, alcançando uma expansão de média a alta velocidade e caminhando para um desenvolvimento de alta qualidade.

O ano de 2022 foi extremamente difícil para a economia chinesa alcançar um crescimento de 3%, devido ao impacto de múltiplos fatores fora da previsão no país e exterior, demonstrando forte resiliência e grande potencial.

Para este ano, a China estabeleceu uma meta de crescimento do PIB em torno de 5%, levando em conta as situações interna e externa enfrentadas pelo desenvolvimento econômico chinês, além de estar de acordo com a necessidade da China de fazer progressos sólidos na modernização, o que ajudará a estabilizar as expectativas e a fortalecer a confiança.

As principais tarefas para o desenvolvimento econômico da China em 2023 incluem expandir a demanda interna, acelerar a construção de um sistema industrial moderno, atrair e utilizar com maiores esforços os investimentos estrangeiros e prevenir e neutralizar efetivamente os principais riscos econômicos e financeiros. Isto não só favorecerá a sólida promoção da modernização chinesa, mas também criará mais oportunidades para o resto do mundo.

Ao mesmo tempo, o relatório transmite a mensagem de maior expansão e abertura, o que aumentará a confiança dos investidores estrangeiros no aprofundamento do mercado chinês.

Atualmente, a incerteza no ambiente externo aumentou e a base para um crescimento econômico interno estável ainda precisa ser consolidada. A China precisa também dedicar muitos esforços para promover o desenvolvimento de alta qualidade.

O povo chinês está confiante que terá um futuro com trabalho e alcançará uma situação de ganho compartilhado com o restante do planeta.

