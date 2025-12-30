247 - O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, manifestou nesta terça-feira (30) profunda preocupação com informações de que a residência oficial do presidente russo, Vladimir Putin, teria sido alvo de um ataque. A declaração ocorre em meio à intensificação das tensões diplomáticas relacionadas à guerra entre Rússia e Ucrânia e reforça os apelos internacionais pela preservação de negociações de paz.

De acordo com informações divulgadas pela Reuters e com a própria publicação de Modi na rede social X (antigo Twitter), o líder indiano reagiu aos relatos destacando a necessidade de cautela e de compromisso com soluções diplomáticas. Em sua mensagem, Modi afirmou estar “profundamente preocupado com os relatos de que a residência do presidente da Federação Russa teria sido alvo de um ataque” e ressaltou que “os esforços diplomáticos em andamento oferecem o caminho mais viável para encerrar as hostilidades e alcançar a paz”. O primeiro-ministro acrescentou ainda que as partes envolvidas deveriam manter o foco nesses esforços e “evitar quaisquer ações que possam miná-los”.

A manifestação do chefe de governo indiano veio após autoridades russas relatarem que 91 drones ucranianos de longo alcance teriam tentado atingir a residência oficial de Putin, localizada na região de Novgorod. Segundo Moscou, todos os veículos aéreos não tripulados teriam sido interceptados, sem registro de feridos ou de danos materiais. O governo russo também indicou que o episódio poderia levar a uma revisão de sua posição nas negociações atualmente em curso para encerrar o conflito, conforme noticiado pelo jornal The Siasat Daily.

Em resposta, o governo da Ucrânia rejeitou categoricamente as acusações. Autoridades em Kiev classificaram os relatos como “completamente fabricados”, afirmando que teriam como objetivo minar os processos diplomáticos em andamento e justificar novas ações militares por parte da Rússia. A negativa foi destacada por veículos como o SSBCrack News e reflete a disputa constante de versões entre os dois países desde o início da guerra.

Especialistas em relações internacionais observam que o episódio ocorre em um momento particularmente sensível, no qual iniciativas de negociação, apoiadas por líderes internacionais como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enfrentam obstáculos significativos. Analistas ouvidos pela Reuters avaliam que qualquer escalada militar ou endurecimento do discurso pode dificultar ainda mais o diálogo e reduzir as chances de avanços concretos rumo a um cessar-fogo.

Desde o início do conflito entre Rússia e Ucrânia, Narendra Modi tem mantido uma postura consistente de defesa do diálogo e da diplomacia. O primeiro-ministro indiano tem reiterado, em diferentes fóruns internacionais, a importância de soluções negociadas e do afastamento de ações que possam prolongar as hostilidades e ampliar os impactos políticos e humanitários da guerra.