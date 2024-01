Monumento que simbolizava a reconciliação entre as Coreias não existe mais, indicam imagens de satélites

Apoie o 247

247 - Imagens de satélite obtidas por agências ocidentais notificam que o Monumento às Três Cartas da Reunificação já não existe mais. O local fica ao sul de Pyongyang, capital da Coreia do Norte. O arco tinha 30 metros de altura.

Dava início à estrada que foi construída no começo dos anos 2000 com o objetivo de ligar Pyongyang a Seul, capital sul-coreana. A gigantesca estátua representava duas mulheres, que seguravam o mapa reunificado dos dois países.

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, foi quem sugeriu a demolição do monumento em 15 de janeiro durante encontro da 10ª reunião da 14º legislatura da Assembleia Popular Suprema do país asiático. Na ocasião, o líder norte-coreano disse que Seul é "um inimigo primário e o principal inimigo invariável".

