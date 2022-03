"Moro da Coreia do Sul", político conservador novato é eleito presidente

Apoie o 247

247, com Reuters - O candidato conservador da oposição sul-coreana Yoon Suk-yeol foi eleito presidente nesta quarta-feira, 9, em uma das disputas mais acirradas da história recente, que moldará a quarta maior economia da Ásia nos próximos cinco anos.



Yoon, de 60 anos, do principal partido de oposição People Power Party, superou Lee Jae-myung, do Partido Democrata, com 48,6% dos votos, contra 47,8%, com cerca de 99,3% dos votos contados às 5 da manhã no horário local.

Yoon disse que honraria a constituição e o parlamento e trabalharia com os partidos da oposição para curar a política polarizada e promover a unidade, chamando a eleição de "vitória do grande povo".



"Nossa competição acabou por enquanto", disse ele em entrevista coletiva, agradecendo e consolando Lee e outros rivais. "Temos que dar as mãos e nos unir em um para o povo e o país."



Lee admitiu a derrota e parabenizou seu oponente.



"Eu fiz o meu melhor, mas não consegui corresponder às suas expectativas", disse ele em entrevista coletiva, culpando suas "deficiências".



"Ao presidente eleito, peço-lhe desesperadamente que supere as divisões e conflitos e abra uma era de integração e unidade."



Apesar de ser um novato político, Yoon ficou famoso depois de liderar investigações de alto nível sobre escândalos de corrupção envolvendo os assessores do presidente em exercício Moon Jae-in.



Yoon prometeu acabar com a corrupção, promover a justiça e criar um campo de jogo mais nivelado, enquanto busca um "reset" com a China e uma postura mais dura em relação à reclusa Coreia do Norte.



A campanha eleitoral incomumente amarga foi marcada por escândalos e difamações, mas mais de 77% dos 44 milhões de eleitores da Coreia do Sul votaram para escolher seu próximo líder.



As apostas políticas são altas para o país de 52 milhões de habitantes com um status global crescente, pois foi dividido por divisões de gênero e gerações, crescente desigualdade e aumento dos preços das casas.



Yoon também precisa enfrentar desafios, incluindo a pior onda de infecções por Covid-19 na Coréia do Sul e as ameaças nucleares e de mísseis em evolução da Coréia do Norte, enquanto navega em uma rivalidade cada vez mais tensa entre a China e os Estados Unidos.

