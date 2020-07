Morre a filha caçula de Nelson Mandela

Metrópoles - A filha caçula do lendário ex-presidente da África do Sul e líder do movimento anti-apartheid Nelson Mandela, Zindzi Mandela, 59 anos, morreu, nesta segunda-feira (13), em Johanesburgo, na África do Sul. O anúncio foi feito pelo porta-voz do partido Congresso Nacional Africano (CNA).

“É uma morte prematura. Ela ainda tinha um papel a desempenhar na transformação da nossa sociedade e um papel ainda maior a desempenhar no Congresso Nacional Africano”, afirmou o porta-voz.

Em nota oficial, o atual presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, prestou suas “sinceras condolências à família Mandela”, e se disse “profundamente entristecido pela morte” de Zindzi.

A causa da morte ainda não foi confirmada pelo hospital em que ela estava internada. Zindzi era embaixadora da África do Sul na Dinamarca.

Histórico

Nelson Mandela morreu em 2013 após uma infecção pulmonar. Quatro dos seis filhos que ele deixou já morreram.

