Morre aos 91 anos Mikhail Gorbachev, ex-presidente da União Soviética

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O ex-presidente da União Soviética Mikhail Gorbachev morreu nesta terça-feira (30), segundo informou o Hospital Clínico Central em Moscou, capital da Rússia.

Ele é considerado o responsável pela queda do Muro de Berlim, em 1989, e o arquiteto da "Perestroika", o projeto de reforma política e econômica da URSS.

Ainda não há detalhes sobre a enfermidade do ex-presidente.

O ex-chefe de Estado da União Soviética completou 91 anos este ano.

"Mikhail Sergeevich Gorbachev morreu esta noite após uma doença grave e longa", informou o hospital a repórteres.

Segundo informações preliminares, na segunda-feira (29), véspera de sua morte, Gorbachev chegou ao hospital para fazer hemodiálise, pois tinha problemas renais.

O ex-presidente da URSS, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1990, é uma das figuras mais proeminentes da política do século XX.

Gorbachev governou a URSS durante seus últimos sete anos de existência, até sua dissolução em 1991.

Ele chefiou a União Soviética como o sexto secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética (1985-1991). do Estado.

Como presidente da URSS (1990-1991), foi o primeiro e o último da história do país.

O ex-presidente, que queria reformar a URSS e acabou 'iluminando' seu fim, tem legiões de apoiadores e detratores.

Os primeiros o consideram um lendário reformador que trouxe liberdade e democracia a um país hermético e que criou os conceitos de "glasnost" (transparência e liberdade de expressão) e "perestroika" (reconstrução, reforma).

Para o grupo de críticos, Gorbachev é simplesmente responsável pelo fim de uma superpotência.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.