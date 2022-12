Morre aos 95 anos o papa emérito Bento XVI

No início desta semana, o Papa Francisco divulgou que seu antecessor estava "muito doente" e pediu que as pessoas orassem por ele edit

Reuters - O ex-papa Bento XVI, que em 2013 se tornou o primeiro pontífice em 600 anos a renunciar, morreu neste sábado (31) aos 95 anos no mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano, onde viveu desde sua renúncia, disse um porta-voz para a Santa Sé.

"Com pesar, informo que o Papa Emérito Bento XVI faleceu hoje às 9h34 no mosteiro Mater Ecclesiae no Vaticano. Mais informações serão fornecidas o mais breve possível", disse o porta-voz em um comunicado por escrito.

No início desta semana, o Papa Francisco divulgou durante sua audiência geral semanal que seu antecessor estava "muito doente" e pediu que as pessoas orassem por ele.

Por quase 25 anos, como cardeal Joseph Ratzinger, Bento foi o poderoso chefe do escritório doutrinário do Vaticano, então conhecido como Congregação para a Doutrina da Fé (CDF).

Os conservadores da Igreja consideram o ex-papa seu porta-estandarte e alguns ultratradicionalistas até se recusaram a reconhecer Francisco como um pontífice legítimo.

Eles criticaram Francisco por sua abordagem mais receptiva aos membros da comunidade LGBTQ+ e aos católicos que se divorciaram e se casaram novamente fora da Igreja, dizendo que ambos estavam minando os valores tradicionais.

