Morre em Xangai ex-presidente da China Jiang Zemin

Apoie o 247

ICL

247 - Morreu nesta quarta-feira (30), em Xangai, aos 96 anos, Jiang Zemin devido a uma leucemia e falência múltipla de órgãos.

O anúncio foi feito pelo Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), pelo Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional da República Popular da China, pelo Conselho de Estado da República Popular da China, pela Conferência Consultiva Política do Povo Chinês e pelas Comissões Militares Centrais do PCCh e da República Popular da China, informa a Xinhua.

A morte de Jiang Zemin foi informada em uma carta dirigida a todo o Partido e ao povo chinês de todos os grupos étnicos.

Na carta, Jiang Zemin é chamado de "nosso amado camarada".

A carta diz que Jiang Zemin foi um líder destacado e de grande prestígio reconhecido por todo o Partido e pelo povo chinês de todas as etnias, um grande marxista, um grande revolucionário proletário, estadista, estrategista militar e diplomata, um longo lutador comunista testado, e um líder destacado da grande causa do socialismo com características chinesas. Ele foi o núcleo da terceira geração de liderança coletiva central do Partido Vomunista da China e o principal fundador da Teoria das Três Representações.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.