Morre Hosni Mubarak, ex-ditador do Egito, aos 91 anos

O ex-ditador egípcio, Hosni Mubarak, deposto em 2011 nos marcos da chamada Primavera Árabe, morreu nesta terça-feira, aos 91 anos no hospital militar Galaa, no Cairo edit

247 - De acordo com informações da TV estatal egípcia, o ex-ditador Honsi Mubarak morreu nesta terça-feira (24), semanas após ser submetido a uma cirurgia, sem fornecer mais detalhes.

A presidência egípcia será a responsável por organizar o funeral de Mubarak, que governou o Egito durante três décadas antes de uma revolta popular eclodir no país. Centenas de milhares de egípcios acamparam no início de 2011 durante 18 dias no centro do Cairo para reivindicar a saída dele.

Mubarak teve de renunciar, o que fez dele o segundo governante da região a cair pela chamada "Primavera Árabe", na esteira do tunisiano Zine El Abidin Ben Ali.

As informações são da AFP.