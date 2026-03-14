Morre Jürgen Habermas, um dos maiores filósofos do século XX

247 - O filósofo e sociólogo alemão Jürgen Habermas morreu neste sábado (14), aos 96 anos. A informação foi confirmada pela editora alemã Suhrkamp, que citou familiares do intelectual. Considerado um dos pensadores mais influentes do mundo contemporâneo, Habermas tornou-se referência internacional em filosofia política e teoria social. As informações foram divulgadas inicialmente pela Deutsche Welle.

Ao longo de mais de seis décadas de produção intelectual, Habermas consolidou-se como uma das vozes mais importantes da chamada Teoria Crítica e da tradição filosófica associada à Escola de Frankfurt. Seu trabalho influenciou profundamente discussões sobre democracia, esfera pública, comunicação e legitimidade política.Para muitos observadores, o filósofo representava uma espécie de símbolo da intelectualidade alemã no pós-guerra. Suas intervenções em debates políticos e sociais tornaram-se frequentes, e suas opiniões eram amplamente respeitadas em diferentes áreas do pensamento acadêmico e da vida pública.

A centralidade da democracia em sua obra foi destacada por seu biógrafo, o sociólogo Stefan Müller-Doohm, em entrevista à Deutsche Welle. Segundo ele, a preocupação com o tema atravessou toda a trajetória intelectual do filósofo."O que atravessa a teoria de Habermas como um fio condutor é o tema 'democracia'. Ele próprio a definiu, certa vez, como a 'palavra mágica' de seu pensamento", afirmou Müller-Doohm.Habermas defendia que sistemas econômicos capitalistas deveriam ser equilibrados por mecanismos democráticos capazes de garantir participação e controle social. Para ele, o diálogo público e o debate racional eram elementos essenciais para a legitimidade das decisões políticas.

Nascido em 1929 na cidade de Düsseldorf, Habermas cresceu durante o período do regime nazista. Embora ainda fosse adolescente quando a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim, a experiência histórica marcou profundamente sua geração e influenciou diretamente sua reflexão filosófica.O legado do nazismo e a necessidade de reconstrução democrática da Alemanha tornaram-se elementos centrais em suas análises. O filósofo via o passado autoritário do país como um ponto de partida fundamental para pensar as instituições democráticas e os limites do poder político.

Nos anos 1980, Habermas protagonizou uma das mais conhecidas controvérsias intelectuais da Alemanha contemporânea, ao confrontar o historiador Ernst Nolte. O debate surgiu quando Nolte tentou estabelecer paralelos entre os crimes do nazismo e os do stalinismo. Para Habermas, essa interpretação representava uma tentativa de relativizar a singularidade do Holocausto.A trajetória acadêmica do filósofo começou após seus estudos em filosofia, economia e literatura alemã entre 1949 e 1954. No início da carreira, ele atuou como jornalista freelancer e colaborou com veículos como o jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Seus primeiros textos chamaram a atenção do filósofo Theodor W. Adorno, um dos fundadores da Escola de Frankfurt. Adorno o convidou para trabalhar no Instituto de Pesquisa Social, onde Habermas passou a desenvolver suas primeiras pesquisas acadêmicas.Posteriormente, ele se tornaria um dos principais representantes da tradição intelectual fundada por Adorno e Max Horkheimer, que buscava analisar criticamente as estruturas da sociedade moderna e suas formas de dominação.

Na década de 1960, Habermas ganhou destaque público ao dialogar com os movimentos estudantis que se mobilizavam em várias universidades alemãs. Embora defendesse a participação política e a desobediência civil, ele criticou setores mais radicais do movimento.O filósofo entrou em conflito com o líder estudantil Rudi Dutschke, a quem acusou de promover um “fascismo de esquerda” e de estimular práticas que considerava anti-intelectuais. A posição provocou fortes críticas por parte de segmentos da esquerda alemã.

Entre suas obras mais importantes está o livro Teoria do agir comunicativo, publicado no início da década de 1980. Nesse trabalho, Habermas propôs uma teoria segundo a qual a linguagem e o diálogo racional são os fundamentos normativos das sociedades modernas.Segundo essa abordagem, decisões legítimas em uma democracia deveriam emergir de processos de discussão livres de coerção, baseados na força do melhor argumento. O filósofo também desenvolveu conceitos amplamente discutidos na teoria política contemporânea, como a “situação ideal de fala” e o “discurso livre de dominação”.

Mesmo após sua aposentadoria da Universidade de Frankfurt, em 1994, Habermas continuou atuando intensamente no debate público. Ao longo dos anos, posicionou-se sobre temas como a integração europeia, crises econômicas e conflitos internacionais.

Em 1999, por exemplo, apoiou a intervenção militar da OTAN na guerra do Guerra do Kosovo. Na ocasião, declarou: "Quando não há alternativa, deve ser possível aos vizinhos democráticos recorrer à ajuda de emergência legitimada pelo direito internacional".Nos últimos anos de vida, o filósofo manteve uma visão crítica sobre os rumos da política global. Em seu livro publicado em 2024, Habermas afirmou que, diante de múltiplas crises internacionais, "a consciência das elites políticas no Ocidente está cada vez mais sendo dominada pela lógica da guerra".

Ao longo de sua carreira, o pensador recebeu inúmeros prêmios e distinções acadêmicas. Em 2001, foi agraciado com o Prêmio da Paz do Comércio Livreiro Alemão, uma das mais importantes honrarias culturais da Alemanha.

Seu impacto intelectual também se reflete na vasta produção acadêmica dedicada ao estudo de sua obra. Mais de 14 mil livros, artigos e pesquisas foram publicados analisando suas ideias, que continuam a influenciar debates sobre democracia, comunicação e justiça social em todo o mundo.